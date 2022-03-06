Рим, 6 марта, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Итальянская государственная телекомпания RAI объявила о том, что приостанавливает деятельность своих корреспондентов в России из-за принятия нового российского закона об ответственности за распространение недостоверной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом 5 марта сообщило издание La Repubblica со ссылкой на заявление телеканала.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Антироссийская пропаганда

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В RAI отметили, что при создании репортажей будут опираться на информацию, полученную от источников, работающих в соседних с Россией странах, а также в центральной редакции в Италии.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта американская вещательная корпорация CNN, а также американские телеканалы ABC и CBS, решили прекратить вещание на российской территории.