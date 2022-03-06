Донецк, , 08:41 — REGNUM Гуманитарные коридоры будут вновь открыты утром 6 марта в Мариуполе и Волновахе. Об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

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По его словам, 5 марта возможность обеспечить выход из города мирных жителей была сорвана по вине украинской стороны, которая саботировала все попытки ДНР организовать гуманитарный коридор для гражданского населения.

За время спецоперации на Украине 90 украинских военных сдались в плен бойцам Народной милиции ДНР, отметил Басурин.

90 военных ВСУ «добровольно сложили оружие», причём 6 сейчас находятся в медучреждении на лечении. Представитель ДНР призвал остальных украинских военных сложить оружие.

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