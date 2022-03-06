Москва, 6 марта, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Слова Владимира Зеленского в Мюнхене о претензиях на ядерный статус Украины были не случайны, это могло стать реальностью в ближайшей перспективе, заявил представитель одного из компетентных ведомств РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры – все новости»

«Заявление Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале о возможностях обретения Украиной ядерного статуса было не случайно. Сразу после присоединения в 1994 г. к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерного государства Украина приступила к осуществлению НИОКР с целью формирования технологического базиса для возможного создания собственного ядерного оружия», — передает его слова РИА Новости.

Четко выраженную практическую направленность и нарастающую активность эти работы приобрели в 2014 г. по негласному распоряжению Петра Порошенко, который тогда занимал пост президента.

«Имеющиеся в СВР данные свидетельствуют, что НИОКР по созданию ядерного взрывного устройства, которое в дальнейшем можно было бы использовать в конструкции ядерных боезарядов, велись как по урановому, так и по плутониевому направлениям», — отметил источник.

Он добавил, что Киев мог также скрытно приобрести на Западе технологии центрифужного обогащения урана и лазерного разделения изотопов.