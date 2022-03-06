Москва, 6 марта, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Клинические испытания препарата для лечения COVID-19 на основе моноклональных антител начнётся примерно через три недели. Такое заявление сделал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью РИА Новости.

Minzdrav.gov.ru Директор Института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург

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Учёный уточнил, что Центр имени Гамалеи получил разрешение на проведение первой фазы клинических испытаний препарата на основе моноклональных антител. Вопрос о проведении второй фазы будет решаться после получения результатов исследования первой фазы.

В рамках первой фазы препарат будет испытан на здоровых добровольцах. В ходе второй фазы испытаний в них примут участие заболевшие COVID-19 добровольцы. По словам Гинцбурга, препарат уже наработан в нужных количествах, испытания начнутся примерно через три недели.

Срок наблюдения за добровольцами будет составлять один месяц. В случае успеха первой фазы испытаний будет выдано разрешение на проведение второй фазы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам Гинцбурга, коронавирус ещё не перестал быть опасным.