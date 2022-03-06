Вашингтон, 6 марта, 2022, 07:31 — ИА Регнум. США решили подготовить план на случай изгнания Владимира Зеленского и его работы из Польши, пишет The Washington Post.

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Уточняется, что администрация США рассматривает возможность, при которой Зеленский возглавит правительство Украины «в изгнании» в Польше.

«Составляем запасные планы на каждый возможный случай», — заявил изданию источник в администрации США.

Страны Запада готовятся оказывать ему помощь и уже закладывают основу для признания этой структуры в качестве законного правительства республики, отмечается в статье.

Дополняется, что Россия может расценить «поддержку правительства Зеленского, действующего в Польше» как нападение со стороны альянса. Кроме того европейские дипломаты «начинают готовиться к тому, как поддержать украинское правительство» в случае «падения» Киева.