Лондон, 6 марта, 2022, 07:20 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил международному сообществу план действий по Украине из шести пунктов, нацеленный на защиту «основанного на правилах миропорядка» от так называемого «акта агрессии» со стороны России. Об этом говорится в распространённом 5 марта сообщении канцелярии главы правительства.

Британский империализм

Борис Джонсон «Путин должен проиграть, необходимо, чтобы он зримо потерпел неудачу, осуществляя этот акт агрессии. Недостаточно лишь на словах поддерживать основанный на правилах миропорядок: мы должны защищать его от продолжающихся попыток переписать правила военной силой».

В числе пунктов плана Джонсона — действенная мобилизация международной гуманитарной коалиции в поддержку Украины, оказание Киеву помощи в защите украинской территории и организация максимально возможного давления на Россию. Британский премьер-министр также предлагает и поиск дипломатических путей деэскалации конфликта, но исключительно на основе полноценного участия «легитимного украинского правительства» и при предотвращении «ползучей нормализации» действий России на Украине.

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В отдельный пункт Джонсон поместил задачу осуществления срочной кампании по укреплению безопасности во всём Евроатлантическом регионе. Он рассчитывает, что международное сообщество, и прежде всего Запад, поддержат его инициативу и планирует немедленно начать её обсуждение с союзниками.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что до идеи о прямом военном противостоянии Запада и России на украинской территории «ещё далеко».