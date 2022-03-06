Каракас, 6 марта, 2022, 07:03 — ИА Регнум. Делегацию в Венесуэлу направили власти США с целью ослабить связи Каракаса с Москвой. Об этом 5 марта сообщает газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Противостояние Венесуэлы и США

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Делегация состоит из представителей Госдепартамента и Белого дома высокого ранга, они планируют встретиться с представителями правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Сроки пребывания представителей США в Венесуэле не указываются, но уточняется, что уровень делегации стал самым высоким за последние несколько лет.

Издание указывает, что власти США прилагают серьёзные усилия для разделения России с её союзниками на международной арене. Кроме того, в Белом доме рассматривают Венесуэлу как возможного поставщика нефти в случаев ввода ограничений против энергетического сектора России.

Двусторонние экономические отношения между Россией и Венесуэлой выстроены на совместных проектах в сфере освоения энергетических ресурсов латиноамериканской страны, в том числе с участием «Росзарубежнефти». Пять совместных российско-венесуэльских предприятий добывают в совокупности 100 тыс. баррелей нефти в сутки.

При этом президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал санкционные меры, введённые странами Запада против России из-за конфликта на Украине, преступлением. Кроме того, Мадуро заявил, что западные страны развернули «жёсткую информационную войну» против России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден определил режим Мадуро в Венесуэле как представляющий чрезвычайную угрозу безопасности США.