Вашингтон, 6 марта, 2022, 06:06 — ИА Регнум. Антироссийская риторика в США дошла до абсурда, а лозунги становятся всё более провокационными и безответственными. Такое заявление сделал 5 марта посол России в США Анатолий Антонов, отвечая на вопросы журналистов.

Mil.ru Анатолий Антонов

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По словам Антонова, антироссийская риторика Вашингтона дошла до абсурда и оставляет впечатление, что американские политики не до конца отдают отчёт своим заявлениям. Лозунги, звучащие в США, становятся всё более безответственными, провокационными и крайне рискованными для международной безопасности.

Также Антонов указал, что вмешательство США в спецоперацию России на Украине может привести к беспрецедентным последствиям.

Антонов призвал американских законодателей прекратить паразитировать на антироссийской идеологии и начинать налаживание диалога с Россией.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американский сенатор от Республиканской партии Рик Скотт (от штата Флорида) не исключил ввода американских войск на территорию Украины.