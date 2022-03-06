Куала-Лумпур, 6 марта, 2022, 06:00 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 33 406 человек, сообщает пресс-служба малайзийского министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Уточняется, что 33 064 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли из-за рубежа. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в королевстве достигло 3 595 172. Также за минувшие сутки в стране скончались 67 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Малайзии жертвами осложнений COVID-19 стали 33 173 человека.

В настоящее время в королевстве числится 311 206 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 371 пациент находится в палатах реанимации, из них 226 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.