Сеул, 6 марта, 2022, 05:07 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 243 628 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Busan.go.kr Медики в защитных костюмах. Южная Корея

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По его данным, 243 540 связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что в Южной Корее уже третий день подряд выявляют свыше 240 тыс. инфицированных ежесуточно. При этом в стране наблюдается и рост числа пациентов, находящихся в критическом состоянии.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 4 456 264. Также за минувшие сутки в стране скончался еще 161 пациент с коронавирусной инфекцией. Тем не менее показатель летальности от заболевания снизился до 0,20. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 8 957 человек.