Вашингтон, 6 марта, 2022, 04:34 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден одобрительно оценил приостановку работ платежных систем Visa и Mastercard в России, сообщает пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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«Он приветствовал решение Visa и Mastercard приостановить оказание услуг в России», — заявили в пресс-службе.

Также американский президент позитивно оценил усилия союзников США по введению антироссийских санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центробанк России уточнил, что платежные карты систем Visa и Mastercard российских банков будут работать на территории страны до истечения срока их действия. Тем не менее владельцы таких карт не смогут оплачивать покупки за рубежом и в иностранных интернет-магазинах.