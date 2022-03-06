Берлин, 6 марта, 2022, 04:10 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, в ходе которых обсудил свои переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебенштрайт в ходе беседы с журналистами.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Израиль

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«В центре внимания 90-минутного разговора находились результаты беседы, которую премьер-министр провел в Москве с российским президентом Путиным», — заявил он.

Хебенштрат добавил, что главы правительств ФРГ и Израиля договорились тесно работать вместе ради прекращения российской специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта состоялась встреча российского лидера Владимира Путина с израильским премьер-министром Нафтали Беннетом. В ходе встречи обсуждалась как ситуация вокруг Украины, так и ядерная программа Ирана.