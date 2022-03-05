Нью-Дели, 6 марта, 2022, 02:57 — ИА Регнум. Более 13 300 индийских граждан, ранее покинувших Украину через соседние с ней страны, вернулись на родину в рамках эвакуационной операции «Ганг». Об этом заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи 5 марта в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

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По его словам, для доставки указанных людей было совершено 63 рейса. Багчи отметил, что в ближайшие часы в Индию прибудут еще 13 самолетов с эвакуированными лицами.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта индийский министр гражданской авиации, автомобильного транспорта и шоссейных дорог Виджай Кумар Сингх заявил, что в Киеве был ранен студент из Индии, пытавшийся покинуть город.

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