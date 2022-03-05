Вашингтон, 6 марта, 2022, 01:53 — ИА Регнум. Оказание услуг на территории России приостанавливает американская финансовая корпорация Mastercard. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба корпорации в заявлении, опубликованном на её сайте.

(сс) Håkan Dahlström MasterCard

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Отмечается, что в связи с введением санкционных мер в отношении Москвы, руководство корпорации приняло решение «приостановить оказание сетевых услуг на территории России».

Уточняется, что карты Mastercard, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться системой корпорации. Также карты Mastercard, выпущенные за пределами России, больше не будут работать в торговых точках и банкоматах страны.

В заявлении указано, что Mastercard возобновит операции в России, как только «это станет уместно» и будет «разрешено законом».

Ранее ИА REGNUM сообщало о приостановке деятельности в России американской транснациональной корпорацией Visa.