Эр-Рияд, 6 марта, 2022, 01:00 — ИА Регнум. Решение отменить с 5 марта большую часть ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, приняли власти Саудовской Аравии, 5 марта сообщило издание Saudi Gazette.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: победа над COVID-19 близко? – все новости»

Так, снят запрет на авиарейсы из Афганистана и 16 стран Африки. Кроме того, отменены обязательный карантин и необходимость представлять справку с ПЦР-тестом на коронавирус при въезде в королевство. Однако для прибывающих в Саудовскую Аравию требуется наличие страховки от заболевания COVID-19.

В стране также разрешено посещать без маски открытые и закрытые общественные мероприятия за исключением тех, что проходят внутри мечетей.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) начали процесс постепенного снятия ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса.