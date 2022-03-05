Женева, Швейцария, 6 марта, 2022, 00:26 — ИА Регнум. Партию гуманитарной медицинской помощи общим весом свыше 36 тонн доставила на Украину Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге 5 марта на своей странице в Twitter.

Defenseimagery.mil Гуманитарная помощь

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Указанный груз прибыл в город Львов. Помощь распределят по украинским регионам, которых коснулась специальная военная операция России.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта японская компания Uniqlo, которая занимается пошивом и продажей повседневной одежды, объявила об отправке Украине гуманитарной помощи на сумму $10 млн.