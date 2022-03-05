Приштина, Сербия, 5 марта, 2022, 23:43 — ИА Регнум. Спикер парламента Косово Главк Конюфца 4 марта провел встречу с македонским коллегой Талятом Джафери. Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны выступили с совместной пресс-конференцией.

Υπουργείο Εξωτερικών Талат Джафери

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Джафери подчеркнул, что в Северной Македонии поддерживают стремления Косово вступить в НАТО и по-прежнему «привержены любой интеграционной инициативе, которая обеспечит нам европейское будущее».

Комментируя диалог между Косово и Сербией, спикер македонского парламента высказался в поддержку соглашения, которое бы обеспечило устойчивый мир.

Стороны также совместно осудили действия армии России на Украине. Косово заявило о необходимости вступления в НАТО на фоне украинского кризиса.