Рим, 5 марта, 2022, 23:37 — ИА Регнум. Правительству Италии следует сделать обязательной вакцинацию от коронавируса для прибывающих с Украины, с таким заявлением выступил в субботу, 5 марта, глава генуэзского инфекционного госпиталя Маттео Бассетти.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Он напомнил, что на Украине крайне низкий уровень вакцинации населения и что приезд многих тысяч, а потом и десятков тысяч, человек почти неминуемо приведет к распространению в Италии новых штаммов.

В минздраве Италии, в свою очередь, по-прежнему отмечают, что будут лишь «предлагать» вакцинацию приехавшим. Для граждан Италии она является фактически обязательной — не привитые и не болевшие граждане не могут получить сертификат для посещения рабочего места, а также не имеют доступа к ряду общественных пространств.

По данным МВД Италии на 5 марта, в страну за неделю прибыли около 11 тысяч жителей Украины.

По данным на5 марта, в Италии умерли155 782человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на173(днем ранее — на210). Число подтвержденных носителей выросло на39 963(днем ранее — на38 095). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет12 990 223 — более 21% населения страны. В настоящее время заражены1 018 831человек (на4956 меньше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 49,4 миллионачеловек (более 82,2% граждан страны).