Иерусалим, 5 марта, 2022, 23:37 — ИА Регнум. Судьбу граждан Израиля, оказавшихся на Украине, обсудили в ходе телефонного разговора российский президент Владимир Путин и израильский премьер-министр Нафтали Беннет, пишет 5 марта The Jerusalem Post.

Коби Гидеон, пресс-служба правительства Израиля Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет

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Комментируя итоги встречи в Москве, израильский дипломатический источник уточнил, что участники переговоров обсуждали положение граждан Израиля на Украине, а также местных еврейских общин.

Уточняется, что встреча Беннета с российским президентом продолжалась порядка трёх часов. Кроме ситуации на Украине в контексте российской спецоперации участники переговоров обсудили переговоры по ядерной сделке с Ираном в Вене.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кремле распространили информацию о переговорах в Путина и Беннета в Москве. Было сказано, что встреча посвящена Украине и что заявлений для прессы не будет.