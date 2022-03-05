Москва, 8 мая, 2024, 13:43 — ИА Регнум. ВС РФ в ответ на удары по объектам российской энергетики нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам на Украине, сообщило 8 мая Министерство обороны.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Цели были достигнуты, в результате удара были существенно снижены возможности Украины по выпуску военной продукции и переброске западной техники и оружия к линии боевого соприкосновения, сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики сегодня утром Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, аэробалистическим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, а также предприятиям военно-промышленного комплекса Украины», — сказал Конашенков.

Также 8 мая Минобороны сообщило об освобождении двух населённых пунктов — Кисловки в Харьковской области и Новокалиново в ДНР. Южная группировка ВС России заняла более выгодные рубежи. Российские войска уничтожили цех по производству беспилотников, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. За сутки были сбиты ракета ATACMS, три управляемые авиабомбы Hammer и 11 беспилотников противника.

Как передавало ИА Регнум, 4 мая Конашенков сообщал, что Вооружённые силы России в течение предыдущей недели нанесли 25 групповых ударов по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, предприятиям ОПК, цехам по производству дронов и местам хранения боеприпасов на контролируемой Киевом территории. Также удары наносились по пунктам временной дислокации националистических формирований и иностранных наёмников, а также скоплениям живой силы и военной техники ВСУ.