Москва, 5 марта, 2022, 22:36 — ИА Регнум. Министерство транспорта России подготовило проект постановления правительства о мерах по поддержке гражданской авиации в условиях санкций на период до сентября 2022 года. Соответствующий документ опубликован 5 марта на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская авиация

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В частности, Минтранс предлагает приостановить до сентября все плановые и неплановые проверки в отношении организаций гражданской авиации, а также продлить срок использования некоторой технической документации самолётов, оставшихся без технической поддержки от разработчика.

Предлагается признать действующими до сентября сертификаты лётной годности, разрешения на бортовые радиостанции и другие документы, выданные авиационными властями других стран в отношении воздушных судов, эксплуатирующихся российскими перевозчиками, в том числе с истёкшим после 1 марта 2022 года сроком действия.

Также Минтранс предлагает сократить до десяти дней срок государственной регистрации прав на воздушные суда в России и упростить порядок подачи документов в орган государственной регистрации прав на воздушные суда.

Кроме этого, может быть расширен круг организаций, которые могут заниматься техническим обслуживанием и ремонтом самолётов.