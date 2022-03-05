София, 5 марта, 2022, 22:13 — ИА Регнум. Национальная благотворительная акция Болгарского Красного Креста (БКК) по сбору средств на нужды жителей Украины собрала в общей сложности более 1,5 млн левов ($840 тыс.). Об этом 5 марта сообщает софийская газета «Монитор».

Деньги

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Согласно официальной информации, участие в акции приняли сотни болгарских предприятий и десятки тысяч рядовых болгар. Каждый желающий мог пожертвовать 1 лев ($0,56), позвонив на специальный номер БКК, а также перечислив желаемую сумму на специальный счет организации.

Кроме того, Красный Крест объявил программу акции по сбору материальных пожертвований. «Необходима новая мужская, женская и детская одежда, а также тёплые одеяла, средства гигиены, палатки, обогреватели, аккумуляторы и генераторы», — говорится в заявлении миссии БКК.

Напомним, ранее власти Болгарии объявили о намерении оказать украинским гражданам гуманитарную помощь в связи с обострением общественно-политической ситуации на Украине.