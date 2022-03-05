Рим, 5 марта, 2022, 22:11 — ИА Регнум. По данным навечер субботы, 5 марта, в Италии умерли155 782человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на173(днем ранее — на210), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Коронавирус

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Число подтвержденных носителей выросло на39 963(днем ранее — на38 095).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет12 990 223 — более 21% населения страны. В настоящее время заражены1 018 831человек (на4956 меньше, чем днем ранее).

Две прививки от коронавируса сделали 49,4 миллионачеловек (более 82,2% граждан страны).