Подгорица, 5 марта, 2022, 21:56 — ИА Регнум. Агентство гражданской авиации Черногории 4 марта приняло решение о закрытии воздушного пространства для российских самолетов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Птицы в небе

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры – все новости»

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, это решение с некоторой задержкой последовало за аналогичными шагами ЕС, США и Канады. Эти меры приурочены к военной операции Вооруженных сил РФ на Украине.

Напомним, Сербия и Босния и Герцеговина оставили свое воздушное пространство открытым для российских самолетов. На высоте более 4400 метров контроль за воздушным пространством Черногории осуществляет Сербия.