Мадрид, 5 марта, 2022, 21:23 — ИА Регнум. Европейский союз должен полностью избавиться от поставок энергоресурсов из России, заявила 5 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Иван Шилов ИА REGNUM Урсула фон дер Ляйен

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«Энергия остается одним из критических вопросов. Европейский союз должен избавиться от зависимости от российской нефти, газа и угля», — сказала она в ходе пресс-конференции в Мадриде.

Глава Еврокомиссии отметил, что для достижения этой цели странам ЕС потребуется диверсифицировать поставки, а также «достичь лучших результатов в энергоэффективности и масштабно инвестировать в возобновляемые источники энергии».