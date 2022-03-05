Донецк, 5 марта, 2022, 20:45 — ИА Регнум. За время спецоперации на Украине 90 украинских военных сдались в плен бойцам Народной милиции ДНР, заявил 5 марта заместитель начальника управления ведомства Эдуард Басурин.

ИА REGNUM Специальная военная операция России по защите Донбасса. Восток. 09:30(Мск). 04.03.2022

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По словам Басурина, 90 военных ВСУ «добровольно сложили оружие», причём шестеро сейчас находятся в медицинском учреждении на лечении. Представитель ДНР призвал остальных украинских военных сложить оружие.

Напомним, по данным Минобороны России, 5 марта войска ДНР в ходе спецоперации продвинулись на семь километров.