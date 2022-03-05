Москва, 5 марта, 2022, 19:49 — ИА Регнум. Более двух тысяч украинских военных объектов уничтожено за время специальной военной операции на Украине, сообщил 5 марта журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Цитата скриншот с сайта youtube, PewDie Pie Удар ВКС РФ

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Отметив, что российские военные уничтожили с момента начала спецоперации 2119 объектов украинской военной инфраструктуры, представитель Минобороны РФ уточнил, что поражены 74 пункта управления и узла связи ВСУ, 108 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса» и 68 украинских радиолокационных станций.

Напомним, российские военные, а также войска республик Донбасса продолжают наступательные действия на Украине, начатые 24 февраля. Целью спецоперации является демилитаризация Украины. Российское руководство заявляет, что операция идёт в соответствии с графиком.