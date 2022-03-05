Берлин, 5 марта, 2022, 19:28 — ИА Регнум. Дискриминации выходцев из России в Германии быть не должно, заявила 5 марта германский министр внутренних дел Нэнси Фезер. Подобным же образом высказался генсек партии ХДС Марио Чайя.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Германии

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«Мы решительно противимся дискриминации людей на почве их русского происхождения или языка», — цитирует Фезер RT. Чайя со своей стороны заявил, что «растущая русофобия» в Германии должна быть остановлена.

По словам германского министра культуры Клаудии Рот, бойкот российской культуры и искусства также недопустим, как и предвзятость в отношении российских деятелей искусства и германских граждан с русскими корнями.

«Такая разнообразная и богатая культура, как российская, является частью европейского культурного наследия и частью нынешней европейской культуры», — сказала Рот.