Москва, 5 марта, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Россельхознадзор с 5 марта снимает ранее введённые ограничения и разрешает ввоз ряда подкарантинной продукции из Китая, Молдавии, Сербии, Бангладеш и Азербайджана, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Дарья Драй ИА REGNUM Орехи

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С указанной даты могут быть полностью возобновлены поставки в Россию косточковых плодов и орехов из Китая, косточковых и семечковых плодов из Молдавии и Сербии, груш из Боснии и Герцеговины, картофеля из Бангладеш и яблок из Азербайджана.

В Россельхознадзоре уточнили, что поставки смогут осуществляться со всей территории указанных стран, без учёта ограничений, введённых в отношении конкретных предприятий-производителий.

«Решение принято по результатам анализа информации о принятых мерах по недопущению нарушений фитосанитарных требований Российской Федерации и стран-членов ЕАЭС, представленной национальными организациями по карантину и защите растений вышеперечисленных стран», — пояснили в ведомстве.

Напомним, накануне Россельхознадзор также отменил ранее введённые ограничения на поставки продукции овощеводства из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Египта, Казахстана, Киргизии, Туркмении, Турции и Узбекистана.