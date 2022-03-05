Курск, 5 марта, 2022, 18:44 — ИА Регнум. В Курской области в связи со стабилизацией ситуации с новой коронавирусной инфекцией отменили ряд ковидных ограничений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Плакат к киножурналу «Весёлая карусель», «Союзмультфильм»

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С 6 марта возобновляется работа ночных клубов, снимаются ограничения по заполняемости кафе и ресторанов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, аттракционов в закрытых помещениях, спорт-баров, боулинга, бань и саун.

Разрешается проведение тренировок для всех категорий граждан без ограничения возраста, загрузка спортобъектов может составлять 100%. На физкультурные и спортивные мероприятия допускается не более 75% зрителей от вместимости зала и не более тысячи человек. С такой же загрузкой разрешили концертные программы, спектакли, кинопоказы, цирковые представления и культурно-зрелищные мероприятия.

МФЦ с 14 марта начнут работу в штатном режиме без предварительной записи.