Вашингтон, 5 марта, 2022, 18:37 — ИА Регнум. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил об отмене приказа о ношении масок на закрытых предприятиях и в школах, сообщает Fox News.

New York National Guard Коронавирус. Нью-Йорк

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Начиная с 7 марта на сотрудников закрытых предприятий Нью-Йорка больше не будет распространятся требование о ношении масок и вакцинации от коронавируса. Также маски смогут снять учащиеся государственных школ.

«Пришло время восстановить нашу экономику. Нашему городу пора проснуться, а экономике вновь заработать», — заявил Адамс.

Напомним, что более 77% жителей Нью-Йорка прошли полную вакцинацию. Сотни тысяч детей также получили прививки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Нью-Йорка к середине февраля уволят порядка трёх тысяч муниципальных работников, отказавшихся вакцинироваться от COVID-19.