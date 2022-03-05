Москва, 5 марта, 2022, 18:15 — ИА Регнум. Гуманитарный коридор из Мариуполя будет открыт и 6 марта. Об этом 5 марта заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, 5 марта возможность обеспечить выход из города мирных жителей была сорвана по вине украинской стороны, которая и до этого саботировала все попытки ДНР организовать гуманитарный коридор для гражданского населения.

«С завтрашнего дня коридоры будут заново открыты, и мы надеемся, что гражданское население сможет выйти из Мариуполя и Волновахи. Как бы ни закончились переговоры, мы стоим на том, что люди должны будут выйти в безопасное место», — сказал Басурин.