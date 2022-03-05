Москва, 5 марта, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Протест заявлен Вашингтону в связи с высказыванием американского сенатора Линдси Грэма о президенте России Владимире Путине, сообщили 5 марта в пресс-службе МИД РФ.

Kremlin.ru Владимир Путин

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В связи с провокационными агрессивными высказываниями Грэма о президенте России посла США в Москве вызвали 5 марта в российский МИД, где заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков вручил ему ноту протеста.

«Дж.Салливану заявлено, что подобный выпад квалифицируется Уголовным Кодексом РФ как посягательство на жизнь государственного деятеля и влечёт за собой тяжёлые последствия, включая привлечение к уголовной ответственности», — сообщили в МИД России.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Грэм допустил именно публичный, по своей сути террористическим призыве, совершенно неприемлемый «для высокого выборного лица».

Поэтому, отмечает МИД РФ, американское руководство должно принять меры, «не оставляющие места для двусмысленности». Если это не будет сделано, отношения Москвы и Вашингтона весьма ухудшатся.