Тверь, 5 марта, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Тверская область присоединилась к всероссийской хоровой акции «ZаМир» 5 марта, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области У Ржевского мемориала

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На площадке у Ржевского мемориала Советскому солдату собрались более 250 человек — учащиеся детских школ искусств, участники ветеранских хоров, юнармейцы. Все вместе участники акции исполнили песню «Хотят ли русские войны». Акция завершилась возложением цветов к Ржевскому мемориалу Советскому солдату.

Всероссийская хоровая акция «ZаМир» проводится в городах России — в её рамках хоровые коллективы исполняют песню «Хотят ли русские войны» в знаковом месте для того или иного региона, города.