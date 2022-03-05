Москва, 5 марта, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Недостаточно просто помогать военным Донбасса на линии соприкосновения, спецоперация нужна была, поскольку украинским националистам бесконечно помогали бы с Запада, заявил 5 марта президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками авиаотрасли.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Встреча Владимира Путина с работниками авиаотрасли»

Отметив, что, помогая Донбассу, можно было бы действовать по-разному, например, просто помогая ДНР и ЛНР на линии соприкосновения, подкрепляя их силами России, Путин сказал:

«Но в этом случае с той стороны — имею в виду безоглядную поддержку со стороны Запада националистов и радикалов — с той стороны бесконечно шла бы поддержка материальными ресурсами, боеприпасами, техникой и так далее. Поэтому наш Генеральный штаб, Министерство обороны пошли другим путём».

Президент России, говоря о решении начать в помощь Донбассу спецоперацию на Украине, назвал его «тяжёлым».