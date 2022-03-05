Москва, 5 марта, 2022, 17:04 — ИА Регнум. Российская авиаотрасль выдержит санкционное давление Запада. Об этом 5 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний в учебном центре ПАО «Аэрофлот».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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"Исхожу из того, что летать мы будем», — заявил Путин.

Путин отметил, что западные компании отменили рейсы в ущерб себе и «под политическим прессингом своих властей».

Это увеличит время в пути, количество потребляемого керосина и стоимость перелётов, однако не помешает России наращивать внутренние перевозки и совершать заграничные перелёты, отметил президент.