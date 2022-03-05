Москва, 5 марта, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Россия привела силы сдерживания в особый режим дежурства из-за предполагаемой возможности участия НАТО в событиях на Украине. Об этом 5 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний в учебном центре ПАО «Аэрофлот».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Встреча Владимира Путина с работниками авиаотрасли»

"Как это было сделано министром иностранных дел Великобритании, когда она ляпнула, что НАТО может быть вовлечено в конфликт. И нам пришлось сразу же принять решение о приведении в особый режим несения дежурства наших сил сдерживания», — заявил Путин.

«Реакция последовала: сказали, что ничего такого не имелось в виду. Но никто же её не одёрнул!.. Никто не дезавуировал эти заявления. Хоть что-нибудь кто-нибудь на этот счёт сказал бы нам: вы знаете, это её личное мнение, не обращайте внимания. Никто ничего! А мы-то что должны по этому поводу, что нам думать на этот счёт? Конечно, восприняли это как сигнал», — указал он.