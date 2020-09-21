Военное положение в России вводить не планируется — Путин
Военное положение на территории России вводить не планируется — такой необходимости на сегодня нет. Об этом 5 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний в учебном центре ПАО «Аэрофлот».
На Украине против российских войск используются «джихад-мобили» — Путин
На Украине зафиксировано участие боевиков с Ближнего Востока. Об этом 5 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний в учебном центре ПАО «Аэрофлот».
Путин рассказал о направлениях развития региональной авиации: 1) собственные воздушные суда; 2) программа развития и модернизации аэропортов; 3) продолжение субсидирования отдельных перевозок (прежде всего, имеется в виду Дальний Восток).
Путин заявил, что в России нет надобности вводить военное положение
Необходимости для введения в России военного положения нет, заявил 5 марта президент страны Владимир Путин на встрече с работниками авиаотрасли.
«У нас в правительстве радикалов нет» — Путин объяснил смысл денацификации
На Украине нацистские взгляды открыто поддерживаются на государственном уровне. Об этом 5 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний в учебном центре ПАО «Аэрофлот».
Путин раскрыл причину приведения в готовность ядерных сил России
Российские ядерные силы были приведены в готовность из-за безответственных заявлений министра иностранных дел Британии Лиз Трасс, сообщил 5 марта президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудницами российских авиакомпаний.
Он пояснил, что глава МИД Британии публично «ляпнула», что военный блок НАТО вовлечен в конфликт с Россией. При этом никто на Западе не одёрнул Трасс.
Путин: Мы полностью закрыли потребности страны в сфере обеспечения продуктами питания. Так же будет и с авиаперевозками
Путин: Мы будем наращивать внутренние авиаперевозки, развивать собственную авиацию, строить новые воздушные суда — МС-21, Ил-114−300
Украина может держать Россию на «ядерной мушке» — Путин
У Украины есть потенциал для обретения ядерного статуса. Об этом 5 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний в учебном центре ПАО «Аэрофлот».
За прошлый год объём внутренних авиаперевозок на 20% превысил допандемийный уровень — Путин
Путин: в России не планируется вводить никакого особого положения
В России не планируется вводить никакого особого положения в связи с проведением специальной военной операции на Украине, заявил Владимир Путин.
Путин заявил, что на Украине идёт борьба за будущее России
Российские военные, сражаясь на Украине, ведут борьбу за будущее России, заявил 5 марта президент России Владимир Путин на встрече с работниками авиаотрасли.
В ближайшее время будут объявлено о шагах по поддержке семей — Путин
Решение о спецоперации России на Украине было очень тяжёлым. Об этом 5 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний в учебном центре ПАО «Аэрофлот».
«Тяжёлое решение, без всяких сомнений», — заявил Путин.
По его словам, источник проблем и угроз для России со стороны Украины кроется в государственном перевороте 2014 года.
«Дело в том, что после государственного антиконституционного переворота на Украине, который активно поддерживался, к сожалению, западными странами — чего греха таить, они же не скрывают это, прямо сказали, что затратили на это 5 млрд долларов, пирожки там горячие раздавали на майдане и так далее, — а потом вместо того, чтобы вернуть ситуацию, даже если она вышла из-под контроля… всё равно могли и должны были бы вернуть эту ситуацию в политическое русло», — указал он.Об этом: «Тяжёлое решение» — Путин о спецоперации России на Украине
«Это не бродячие собаки» — Путин о жертвах Донбасса
Западные страны предпочитают не замечать того, что происходило восемь лет в Донбассе. Об этом 5 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний в учебном центре ПАО «Аэрофлот».
Путин: Нужно избавить людей от уголовного преследования за экономические преступления
Западные страны виноваты в совершении государственного переворота на Украине в 2014 году. Об этом 5 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний в учебном центре ПАО «Аэрофлот».
«Дело в том, что после государственного антиконституционного переворота на Украине, который активно поддерживался, к сожалению, западными странами — чего греха таить, они же не скрывают это, прямо сказали, что затратили на это 5 млрд долларов, пирожки там горячие раздавали на майдане и так далее, — а потом вместо того, чтобы вернуть ситуацию, даже если она вышла из-под контроля… всё равно могли и должны были бы вернуть эту ситуацию в политическое русло», — заявил Путин.Читайте подробнее: Путин: нацисты создавали угрозу жителям Крыма — и эти угрозы подтвердились
«Максимальная экономическая свобода» — Путин о политике государства в отношении бизнеса
Все соцпособия и пенсии будет проиндексированы — Путин
России пока не требуется помощь добровольцев. Уверен, что и не потребуется — Путин.
Путин: Ни на секунду не сомневаюсь, что наша армия решит все поставленные задачи. Всё идёт по плану, по графику.
Путин: Наши военнослужащие делают всё для обеспечения безопасности мирного населения, но нацисты людей не жалеют.
Путин: Система ПВО Украины почти полностью уничтожена.
«Люди просто требовали права говорить на русском языке» — Путин о Донбассе
Восставшие жители Донбасса требовали права говорить на русском языке и жить в рамках своих традиций, но им в этом киевские власти отказали. Об этом 5 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний в учебном центре ПАО «Аэрофлот».
Путин: Если бы армия РФ действовала бы только в Донбассе, Запад оказывал бы бесконечную поддержку Украине. Поэтому мы пошли другим путём — первым делом уничтожили почти всю украинскую военную инфраструктуру.
Те, кого призывают на сборы, не будут участвовать в операции на Украине — Путин.
Путин назвал тяжёлым решение о начале спецоперации на Украине
Решение о том, чтобы начать спецоперацию на Украине, было непростым, заявил 5 марта президент России Владимир Путин на встрече с работниками авиаотрасли.
В операции принимают участие только офицеры и контрактники, призывников нет ни одного — Путин.
Военное положение в России вводиться не будет — Путин.