Москва, 5 марта, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Никаких проблем с индексацией пенсий и пособий в России не возникнет. Об этом 5 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний в учебном центре ПАО «Аэрофлот».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Встреча Владимира Путина с работниками авиаотрасли»

"Все социальные пособия мы будем в соответствии с имеющимися у нас планами индексировать, как и положено. И пенсии, и социальные пособия — они все будут индексироваться», — заявил Путин.