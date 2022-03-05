Москва, 5 марта, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Российские военные доведут спецоперацию на Украине до конца, сомнений нет, заявил 5 марта президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками авиаотрасли.

Kremlin.ru Владимир Путин

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Путин заявил, что войска России, участвующие в спецоперации на Украине, несомненно, решат все стоящие перед ними задачи, добавив затем:

«Об этом говорит весь ход операции. Она идёт просто по плану, по графику. Всё делается так, как и запланировал генеральный штаб».

Напомним, на Украине с 24 февраля российские войска проводят специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации территории. Операция была начата по просьбе республик Донбасса.