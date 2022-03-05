Москва, 5 марта, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Военное положение на территории России вводить не планируется — такой необходимости на сегодня нет. Об этом 5 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний в учебном центре ПАО «Аэрофлот».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Встреча Владимира Путина с работниками авиаотрасли»

"Военное положение вводится в стране в соответствии с законом по указу президента, и он должен быть подтверждён решением Совета Федерации в случае внешней агрессии. В том числе в конкретных районах проведения боевых действий. У нас такой ситуации нет и, я надеюсь, не будет», — заявил Путин.