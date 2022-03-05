Москва, 5 марта, 2022, 16:27 — ИА Регнум. У Украины есть потенциал для обретения ядерного статуса. Об этом 5 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний в учебном центре ПАО «Аэрофлот».

Kremlin.ru Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Встреча Владимира Путина с работниками авиаотрасли»

"У Украины с советских времён есть ядерные компетенции. И что касается и обогащения, и материалов ядерных — они смогут организовать эту работу», — заявил Путин.

«Есть ракетные компетенции, один «Южмаш» чего стоит — создавал ракетную технику баллистическую межконтинентальной дальности для Советского Союза. Нарастят и сделают! А там из-за океана ещё и помогут это сделать, а потом скажут, что мы ядерный статус не признаём, это сделали сами! Поставят эти комплексы под контроль и с этой секунды, вот с этой самой секунды судьба России будет совсем иная. Потому то тогда нашим противником стратегическим… не нужно даже ракеты межконтинентальной дальности, вот здесь вот будут держать нас на мушке ядерной и всё», — пояснил он.