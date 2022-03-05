Москва, 5 марта, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Западные страны предпочитают не замечать того, что происходило восемь лет в Донбассе. Об этом 5 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний в учебном центре ПАО «Аэрофлот».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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"Может быть это жёстко так прозвучит, прямо вот мне в голову пришло, но, тем не менее, ситуация заставляет говорить такие вещи», — заявил Путин.

«Вы сами видите: у нас когда то в одном, то в другом регионе бродячие собаки набрасываются на людей, ранят, даже есть летальные случаи, а потом — это отдельная проблема, местные власти должны этим заниматься, — а потом видим, как начинают травить этих животных, убивать их расстреливать. Ну послушайте, люди на Донбассе — это не бродячие собаки. От 13 тыс. до 14 тыс. человек убили за эти годы. Более 500 детей убиты или искалечены. Что особенно нетерпимо — это то, что это так называемый цивилизованный Запад предпочитает этого не замечать», — указал он.