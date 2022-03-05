Тбилиси, 5 марта, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Граждане России и Белоруссии покидающие свои страны по политическим соображениям, в значительных количествах стали якобы прибывать в Грузию, сообщает 5 марта грузинский телеканал «TV Пирвели».

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Грузии

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Люди из Москвы и Минска сейчас расспрашивают о съёме квартир прямо на улицах Тбилиси, но граждане Грузии, которые сдают квартиры туристам, отказываются в знак протеста от сотрудничества с ними.

Те, кто уезжают из своих стран, сообщает телеканал, «выступают против политики Путина, но они заявляют, что не могли говорить об этом громко, потому что боялись попасть в тюрьму». Они также заявляют о сложных условиях в своей стране.

Напомним, что сегодня, 5 марта спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что слухи о том, что граждане России начали массово въезжать в Грузию, являются «дезинформацией, которая направлена на подрыв общественного спокойствия в стране».