Екатеринбург, 5 марта, 2022, 15:48 — ИА Регнум. На Средний Урал в ближайшее время поступит новая партия вакцины «Спутник М». Задержка возникла из-за проверок. Об этом сообщил заместитель губернатора Павел Креков.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По словам чиновника, каждая выпускаемая партия вакцины для детей проходит технологический контроль. С этим связана задержка поставок вакцины в регионы. За прошедшие два дня, с 3 марта, от свердловчан поступило 12 тысяч заявлений на вакцинацию подростков, отметил Креков.

Отметим, первая партия вакцины поступила в Свердловскую область 24 января. Подростков от 12 до 17 лет прививают в добровольном порядке. Вакцина состоит из двух компонентов с интервалом в 21 день.