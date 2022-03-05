Балканы, 15 июня, 2008, 12:41 — ИА Регнум. Сербский полузащитник "Легии" Александар Вукович получил польское гражданство. Футболист играет за варшавский клуб семь лет с перерывом на полгода.

"Очень рад и надеюсь, что долго еще пробуду в этой стране. Получение польского гражданства, однако, не значит, что я стал поляком", - рассказал Вукович.

В последнее время польские паспорта получили двое футболистов, играющих в чемпионате этой страны: бразилец Рожер Геррейро, выступающий за "Легию", и аргентинский футболист краковской "Вислы" Мауро Канторо, сообщает "Спорт сегодня".

Напомним, что Геррейро забил первой гол сборной Польши на чемпионатах Европы во встрече с Австрией (1:1).