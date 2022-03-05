Москва, , 12:55 — REGNUM В 2022 году дарить подарки на Международный день 8 марты будут дарить 63% жителей России. Не собираются этого делать 33%. Затруднились ответить 4%, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

С 8 марта, милые женщины! Андрей Репин © ИА REGNUM

Мужчины, прежде всего, намерены дарить подарки супруге (23%), матерям (17%), дочерям (6%), любимой девушке (6%), близким родственницам (4%) и тёще (1%).

Женщины на 8 марта готовят праздничные подарки в первую очередь матерям (29%), родственницам (9%), дочерям (7%), сёстрам (7%), подругам (7%), свекрови (3%) и бабушкам (2%). Себя порадуют подарком 1% женщин.

Опрос проведён 27 февраля — 3 марта 2022 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет в 401 населенном пункте.

ИА REGNUM сообщало, в 2022 году в России средний бюджет на подарки к Международному женскому дню 8 марта выше, чем в 2021 году — 4 тыс. рублей против 3 тыс. 100 руб.

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