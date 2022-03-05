Бухарест, 5 марта, 2022, 15:41 — ИА Регнум. За минувшие сутки на территории Румынии выявили 4837 новых случаев заражения SARS-CoV-2, что в полтора раза меньше показателей предыдущего дня. Об этом 5 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно официальной информации, наибольшее число заразившихся традиционно фиксируется в Бухаресте, Бузэу, Тимишоаре и других крупных городах страны. Сообщается о смерти 82 граждан, абсолютное большинство из которых не было вакцинировано.

По состоянию на 5 марта количество граждан Румынии, заразившихся SARS-CoV-2, составило 2,76 млн человек. Из них в стране умерли 63 849 пациентов.