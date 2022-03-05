Санкт-Петербург, 5 марта, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Российские туристы, которые вынужденно задержались в странах Евросоюза из-за закрытия воздушного сообщения, могут вернуться домой на регулярных международных автобусных маршрутах. Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Avtokzal.spb-spr.ru Автовокзал на Обводном канале, Петербург

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Международные автобусы прибывают ежедневно на автобусный вокзал Санкт-Петербурга на набережной Обводного канала, 36. Так, из финского города Лаппеенранта в город на Неве автобусы АО «Совавто-С.Петербург» ходят по понедельникам, вторникам, пятницам и воскресеньям. Кроме того, ежедневно из столицы Финляндии, с остановкой в аэропорту Вантаа, ходят автобусы АО «Совавто-С.Петербург», ООО «Амрон», АО «Евролайнс».

Из Йыхви (Эстония) в Петербург ежедневно выполняется маршрут компанией АО «Евролайнс», из Маарду — BALTIC SHUTTLE OY, из Пярну — ПТ «Престо», из Таллина — ООО «Амрон», АО «Евролайнс», AS ANNISTON, AS LUX EXPRESS, ООО «ПТК».

"Расписание регулярно обновляется; информацию можно уточнить на сайте автовокзала и по телефону 8 (812) 645-14-14 », — указали в комтрансе Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, страны ЕС закрыли своё воздушное пространство для самолётов из РФ в связи с проведением российской военной спецоперации. Москва в ответ закрыла воздушное пространство для самолётов 36 стран.