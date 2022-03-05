Москва, 5 марта, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Ограничение продуктов питания и товаров первой необходимости в один руки с низкой наценкой произошло из-за участившихся случаев в ряде регионов России, когда продовольственные товары приобретались явно завышенных объёме (несколько тонн), чем необходимо для физлица, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Продукты

«Сети предложили им самим определять перечень регулируемых товаров, руководствуясь реальной обстановкой.

Так, например, в торговой сети «Ашан» на сегодня покупатель сможет приобрести не более:

— 10 кг сахара;

— 10 бутылок растительного масла;

— 10 кг муки;

— 3 пачек соли;

— 10 упаковок макарон, риса и других круп.

Также ФАС сообщила об ограничении наценок на товары в крупных розничных сетях с 3 марта 2022 года. Увеличение цен на такие позиции как молочная продукция, хлебобулочные изделия, сахар, овощи борщового набора не должны превышать 5%.

Перечень товаров будет постоянно контролироваться и может быть подвержен изменениям в связи меняющейся конъюнктурой рынка.

Такие меры властей направлены в первую очередь с целью стабилизации цен на продовольствие. С одной стороны, в условиях быстро растущей инфляции и введением новых санкций принятие таких мер просто необходимо для поддержания граждан, особенно средне и низкодоходного класса населения. Другое дело, что такие меры труднореализуемые.

В условиях резкоменяющихся курсовых разниц, увеличения расходов, нарушенных логистических цепочек, происходит массовый переход производителей и поставщиков продукции на предоплату, а часть из них отказывается от сотрудничества по старым ценам.

Их можно понять, для того, чтобы окупать свои расходы, они вынуждены повышать отпускные цены, в свою очередь на торговых сетях лежат обязательства по сдерживанию наценки. Получается замкнутый круг, который может привести к перебою поставок продуктов, пустым полкам и дефициту товаров.

Для решения данной проблемы необходимо быстрое вмешательство государства, причём с обеих сторон. Так, «Руспродсоюз» составил список предложенных мер, среди которых: быстрые сроки согласования цен, расширение временного диапазона принятия и выполнения заказов, сокращение отсрочки платежей до 15 дней, уменьшение до 30% остаточного срока годности при приемке товара, мораторий на штрафы.

Как действенные будут они, и поможет ли это в сдерживании цен, будет видно в скором будущем, а пока ясно одно — повышение цен на продовольствие не избежать, вопрос лишь в том — насколько», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минпромторг РФ разрешил торговым сетям разрешили ограничивать продажу ряда социально-значимых товаров в одни руки для борьбы со спекулянтами.

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